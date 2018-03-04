HABER

(Özel) Esenyurt’ta 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 08:50 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta boş binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı.Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt’te yaşandı.

Esenyurt’ta boş binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı.
Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt’te yaşandı. İddiaya göre metruk binanın içerine giren A.S. isimli genç, 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Metrelerce yükseklikten aşağı düşen 23 yaşındaki A.S. ağır yaralandı. A.S.’nin düşme sonrası yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerin gelen itfaiye ekipleri, yaralı genci bulunduğu yerden çıkararak, ambulansa teslim etti. Olay sonrası ağır yaralanan A.S., hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. A.S.’nin inşaat halindeki binada neden bulunduğu ise henüz bilinmiyor.

Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
İlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyorİlber Ortaylı: Cumhurbaşkanı'na yanlış bilgi veriliyor
Gürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuşGürkan Uygun'un kardeşi de oyuncuymuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Bursa’da akıl almaz kaza

Bursa’da akıl almaz kaza

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.