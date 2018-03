(Özel) Esenyurt’ta 3’üncü kattan asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı

Esenyurt’ta boş binanın 3’üncü katından asansör boşluğuna düşen genç, ağır yaralandı.

Olay, akşam saat 23.00 sıralarında Esenyurt’te yaşandı. İddiaya göre metruk binanın içerine giren A.S. isimli genç, 3’üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Metrelerce yükseklikten aşağı düşen 23 yaşındaki A.S. ağır yaralandı. A.S.’nin düşme sonrası yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerin gelen itfaiye ekipleri, yaralı genci bulunduğu yerden çıkararak, ambulansa teslim etti. Olay sonrası ağır yaralanan A.S., hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. A.S.’nin inşaat halindeki binada neden bulunduğu ise henüz bilinmiyor.