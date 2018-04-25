(Özel) Esenyurt’ta kendilerine polis süsü verip vatandaşı gasp eden 3 şahıs tutuklandı

İstanbul’da sahte polis kimliği ile vatandaşları gasp eden 3 şüpheli şahıs, Esenyurt polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde 3 şüpheli şahsın kendilerine polis süsü vererek vatandaşları gasp ettiği ihbarını alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Söz konusu adresin etrafında arama yapan polis ekipleri, plakası değiştirilmiş bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki 3 şüpheli şahsı gözaltına alan ekipler, aynı zamanda araçta alı konulan bir kişiyi de kurtardı. Ekipler araç içerisinde ve şahısların üzerinde yaptıkları incelemede, Hasan S. isimli şahsın üzerinden sahte polis kimliği ve yaklaşık 2 bin lira Türk Lirası, bir miktar dolar, telsiz ve 1 adet kelepçe ele geçirdi.

3 şahıs ifadeleri alınmak üzere Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hasan S., Erol K. ve Okan K. "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyi yağma suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.