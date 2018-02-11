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(Özel) Fren yerine gaza basınca göle uçtu

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 19:16 | Son Güncelleme

Şamlar Gölü kenarında iddiaya göre bir araç sürücüsü fren ile gaz pedallarını karıştırınca göle uçtu.

Şamlar Gölü kenarında iddiaya göre bir araç sürücüsü fren ile gaz pedallarını karıştırınca göle uçtu. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, araç çekici yardımıyla gölde saplandığı yerden çıkartıldı.
Kaza, saat 17.30 sıralarından Başakşehir Şamlar köyünde bulunan bir barajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PJ2393 plakalı araç sürücüsü ve eşi göl kenarına geldi. Araç içerisinde bir süre sonra tartışmaya başlayan ikili, tartışmanın büyümesi üzerine göl kenarından ayrılmak istedi. Sürücünün fren ile gaz pedalını karıştırması üzerine araç göle doğru hızlıca giderek göl kenarına saplandı. Aracın hızlıca göle inmesi sonucu yaralanan araç sürücüsünün eşi sinir krizi geçirdi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Göle saplanan araçtan kendi imkanlarıyla çıkan araç sürücüsü ve eşi olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk kontrolleri tamamlaması ardından ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri aracı gölden çıkartmak için çalışma başlattı ancak başarılı olamayınca özel bir firmadan gelen çekici yardımıyla araç gölden çıkartıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemeleri ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.

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