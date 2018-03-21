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(Özel) Genç kız kazada yaralanan taksi şoförünün elini bir an olsun bırakmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 14:32 | Son Güncelleme

Hacıosman’da seyir halinde olan ticari taksi, kırmızı ışıkta duran ve içerisinde yolcu olan belediye otobüsüne arkadan çarptı.

Hacıosman’da seyir halinde olan ticari taksi, kırmızı ışıkta duran ve içerisinde yolcu olan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu sıkıştığı yerden yolcular tarafından çıkartılan taksi şoförü, yerde dakikalarca acı içerisinde kıvrandı. Yaralı şoförün elini, otobüste yolcu olan sağlık görevlisi genç kız bir an olsun bırakmadı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Sarıyer Hacıosman Bayırı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolcuları aldıktan sonra 29C hat numaralı Tarabyaüstü-Kabataş seferini yapan 34 GH 1934 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş’ya yolcu otobüsünün sürücüsü Abdülkadir Timur (44), Hacıosman’a geldiğinde trafik ışığının kırmızı yandığını görünce durdu. O esnada seyir halinde olan 34 TDU 31 plakalı ticari taksinin sürücüsü Maksut Aydemir (42), duramayarak otobüse arkadan çarptı. Taksinin sol tarafından seyreden 16 E 2637 otomobilin sürücüsü ise taksiye çarptı. Kaza sonucu aracın içerisinde sıkışan sürücü Aydemir, otobüsteki yolcuların yardımıyla çıkartıldı. Otobüsteki yolcular ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Çimenlik alana yatırılan ve kaburgalarının kırıldığı öğrenilen adam, acı dakikalarca acı içerisinde kıvrandı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

Genç kız şoförün elini bir an olsun elini bırakmadı
Acı içerisinde yerde kıvranan sürücü Aydemir’e, kaza esnasında otobüste bulunan sağlık görevlisi Neslihan Keleş yaptı. Genç sağlık görevlisi, çektiği acıdan ötürü zaman zaman bağıran sürücünün elini bir an olsun bırakmadı. Çevredeki vatandaşlar da yaralı sürücünün başına gelerek elini tuttu. Yaklaşık yarım saat sonra sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucu yaralı sürücü sedyeye alınarak ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Otobüs yolcu doluydu, arkadan bize çarptı”
Otobüs sürücüsü “Kırmızı ışıkta beklerken, taksi arkadan bana çarptı. Otobüsün içerisi yolcu doluydu, onlarda herhangi yara yok. Taksi şoförü yaralandı” dedi. Sağlık görevlisi Neslihan Keleş de, “Ben yolcuydum, otobüsteydim. Taksi arkadan çarptı, kendisini zar zor aracın içerisinden çıkartabildik. Direkt kendisini çimenliğe aldık. İlkyardımcı olduğum için kendisine ilk müdahaleyi yaptık” ifadelerini kullandı.

Bahçeköy’de de araç şarampole uçtu
Öte yandan Bahçeköy Orman Yolunda ise Mustafa Araç (35) idaresindeki 34 GT 8477 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, her iki kazayla ilgili inceleme başlattı.

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