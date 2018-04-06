HABER

(Özel) Genç kızın sağ bacağını kaybettiğ feci kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da baba ve genç kızın kaldırımda yürüdüğü sırada bir araç kaldırıma çarparak her ikisine de çarptı.

Eyüpsultan’da baba ve genç kızın kaldırımda yürüdüğü sırada bir araç kaldırıma çarparak her ikisine de çarptı. Kaza sonrası duvar ile araç arasında sıkışan genç kız sağ bacağını kaybederken feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Pazartesi günü Eyüpsultan Alibeyköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Rıza Aslan, anne Meryem Aslan zihinsel engelli kızları Gülçin’e hava aldırmak ve elektrik faturasını ödemek için evlerinden çıktı. O esnada iki araç çarpıştı ve kaldırıma savruldu. Savrulan araç kaldırımda yürüyen Aslan ailesini duvara sıkıştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Zihinsel engeli Gülçin yapılan tüm müdahalelere rağmen sağ bacağını kaybederken, Baba Aslan sol bacağı iki yerinden kırıldı. Anne Meryem’in ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Zihinsel engeli Gülçin şimdi de kaza sonucu yürüme engelli olurken, kaza sonucu hayatları alt üst olan Aslan ailesi devletten yardım bekliyor.
Şoför önce kaçtı sonra teslim oldu
Kazada iddialara göre, Aslan ailesini duvara sıkıştıran ve Gülçin’in bacağının kesilmesine neden olan şoför olay yerinden kaçtı. Kaçan şoför daha sonra emniyete giderek teslim olduğu ve sorgusundan sonra serbest kaldığı öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki arabanın çarpıştığı ve bir aracın savrularak kaldırıma çıktığı görülüyor. O esnada orada bulunan vatandaşların şaşkınlık içinde izlediği görülüyor.
“Bana bir şey olsa kim bakacak”
Olay anını anlatan anne Meryem Arslan,” Biz elektirik faturasını yatırmaya gittik. Kaldırımda yürürken,baktım arkadan sırtıma bir şey çarptı. Arkama döndüm araba kaldırıma çıkmış. Baktım kızım eşimle beraber yerde yatıyordu. Kızımın ayağı kopmuş. Bana bir şey olsa kim bakacak buna. Yüzde 92 engelliydi. Konuşamıyor ben olmasam kim bakar ki. Eşiminde bacağı iki yerden kırık. Yetkililere sesleniyorum. Bunun cezasını versinler. Sonuna kadar davacıyım. Cumhurbaşkanına sesleniyorum! Gencecik kızımı hayattan kopardı sakat etti” dedi.
“Devleten destek istiyorum”
“Arabalar çarpıştı bizi kaldırıma yapıştırdı” diyen Baba Rıza Aslan,”Bizi biçti. Benim kızımın bacağı yok. Elektrik su faturasını yatırmaya gidiyorduk. Kaldırımda gidiyorduk. Devlete bize yardımcı olsun. Kızım engellidir iyice engelli oldu. Ne yapacağım kim bize yardımcı olacak. Ben devleten destek istiyorum. Ayağımı param parça etti” diye konuştu.

Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
AB heyeti Türkiye'ye geliyor!AB heyeti Türkiye'ye geliyor!
Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!Karısına zehirli kahveyle öldürmeye çalıştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Çiftlik Bank'ın reklam yüzü Mehmet Çevik canlı yayında özür diledi

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

Kayseri'de korkunç olay! Baba ve 12 yaşındaki oğlu öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.