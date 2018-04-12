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(Özel) Gülhane Parkı’ndaki faciaya 15 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:25 | Son Güncelleme

Gülhane Parkı’nda bir çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada savcı, sanık çay bahçesi işletmecisinin 15 yıla kadar hapsini istedi.

Gülhane Parkı’nda bir çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada savcı, sanık çay bahçesi işletmecisinin 15 yıla kadar hapsini istedi. Savcı mütalaasında cezanın üst sınırdan uygulanmasını talep etti.
Gülhane Parkı’nda iki yıl önce çay bahçesinde duvarın çökmesi sonucu 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuksuz sanık Adnan Necip Sezer ile avukatları katılırken müşteki Sait Yözgan ve avukatı da salonda hazır bulundu.
Raporda 2010 yılında kira sözleşmesi bitmesine ve tahliye kararına rağmen sanığın duvarı çöken çay bahçesini yaklaşık 6 yıl boyunca kaçak işlettiği yer aldı.
Raporun okunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı mütalaasında, mahkeme aşamasında yapılan keşif sonrası bilirkişi raporu düzenlendiğini hatırlattı. Bilirkişi raporunda sanığın kusurlu olduğunu aktaran savcı, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçundan sanık Sezer’in 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcı, ölü ve yaralı sayısının dikkate alınarak sanığın alt ceza sınırından uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık müdafine mütalaaya karşı savunmalarını sunması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi
4 Nisan 2016 günü Gülhane Parkı’nda çay bahçesinin istinat duvarının çökmesiyle üniversite öğrencisi Rümeysa Yözgan (21) ve Anadolu Üniversitesi öğrencisi İsa Kılıç (36) hayatını kaybederken, 5 kişi de göçük altından yaralı olarak kurtarılmıştı. Çay bahçesinde bulunan diğer müşteriler de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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