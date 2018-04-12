Özel güvenlik görevlilerine emniyetten eğitim

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa’da hizmet veren özel güvenlik görevlilerine eğitim verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları ile başlatılan proje çerçevesinde, Türkiye genelinde görev yapan tüm özel güvenlik görevlilerinin bilgi, beceri, tecrübe ve sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri ve özel güvenlik hukuku alanlarında eğitim planı hazırlandı. Hazırlanan bu eğitim planı çerçevesinde, Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Polis Memuru Hüseyin Akyüz Kültür Merkezinde, 22-26 Ocak 2018 tarihleri ile 03-07 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan eğitim programlarına yoğun bir katılım sağlandı.
Özel güvenlik görevlilerine yönelik eğitimlerin bir ve ikinci etabı 7 Nisan Cumartesi günü sona erdi. Düzenlenen eğitimlere mazeretleri nedeni ile katılamayan Özel Güvenlik görevlilerine önümüzdeki günlerde telafi eğitimi yapılacağı bildirildi.
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