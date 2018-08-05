Özel güvenlik görevlisi, eski patronunu öldürüp intihar etti

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, özel güvenlik görevlisi Fatih Toka (41), mali müşavir olan eski patronu Oğuz Erentürk'ü (53) çiftlik evinde tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde daha önce merkeze bağlı köy olan Alınca Mahallesi'ndeki Oğuz Erentürk'e ait çiftlik evinde meydana geldi. Daha önce Oğuz Erentürk'ün yanına çalışan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) özel güvenlik görevlisi Fatih Toka, henüz belirlenemeyen bir nedenden çiftlik evi bahçesinde tüfekle Oğuz Erentürk'e ateş ederek sırtından vurdu. Toka, daha sonra eve girerek aynı silahla intihar etti.
Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Toka ile Oğuz Erentürk'ün olay yerinde öldükleri belirlendi.
Toka ve Erentürk'ün cenazeleri otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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