Özel güvenlikçilerin dövdüğü hasta yakını şikayetçi oldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bilinmeyen nedenle tartıştığı özel güvenlik görevlilerinin dövdüğü iddia edilen hasta yakını şikayetçi oldu.
Olay, Eyyübiye Mahallesi’nde bulunan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanedeki yakını için beklediği belirtilen ismi öğrenilemeyen kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen gerginlikte özel güvenlik görevlileri, iddiaya göre hasta yakınını dövdü. Yüzünden kan gelen hasta yakını araya girenler tarafından acil servise götürülüp tedaviye alınırken, kendisini döven özel güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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