HABER

(Özel Haber) 2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı, polis ve çilingir seferber oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 09:23 | Son Güncelleme

Bursa’da babası uyuyunca evde mahsur kalan çocuk için polis memurları ve çilingir seferber oldu.Olay merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi.

(Özel Haber) 2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı, polis ve çilingir seferber oldu

Bursa’da babası uyuyunca evde mahsur kalan çocuk için polis memurları ve çilingir seferber oldu.
Olay merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası C.Ü. ile tartışan B.Ü, arka sokakta oturan ailesinin yanına gitti. Geceyi ailesiyle birlikte geçiren B.Ü. çocuğu P.Ü.’ye bakmak için eve geldiğinde ise içeriye giremedi. Ne yaptıysa sesini kocasına duyuramayan B.Ü., çocuğunun da ağlamalarına dayanamayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 2 yaşındaki P.Ü.ye zemin kattaki evin camını açtırmayı başardı. Çilingire de haber veren polis ekipleri, çocuktan kapının arkasındaki anahtarı çıkarıp getirmesini istedi.
Çocuk bütün çabalara rağmen anahtarı getiremeyince polisler ağlamasın diye cebinden çıkardıkları malzemelerle afacanı avutmaya çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen çilingir sayesinde eve giren anne, eşinin uyuyakaldığını fark etti. Meraklı gözlerle içeriden gelecek haberi bekleyen mahalleli ise derin bir nefes aldı.

(Özel Haber) 2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı, polis ve çilingir seferber oldu

(Özel Haber) 2 yaşındaki çocuk evde mahsur kaldı, polis ve çilingir seferber oldu

'Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler''Yavuz Sultan Selim'in kaftanını Amerika'ya götürmek istediler'
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızıyla birlikte oldu

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Son dakika! Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına Türkiye'den flaş tepki

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Mısıroğlu'na tepki

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Abdüllatif Şener: AK Parti üç seçimde de kaybedecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'nün 'Çanakkale dershaneler sorumlusu' İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün 'Çanakkale dershaneler sorumlusu' İzmir'de yakalandı

Özel İdare Müdürü, kaçak definecilikten gözaltında

Özel İdare Müdürü, kaçak definecilikten gözaltında

Polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Polisin dikkati muhtemel bir faciayı önledi

Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 18 kişi tutuklandı

Aksaray'da 'haraç ve uyuşturucu' şebekesine operasyon: 18 kişi tutuklandı

FETÖ’nün ‘Hijyen Evleri’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

FETÖ’nün ‘Hijyen Evleri’ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Kablo çalarken sinyale yakalandılar

Kablo çalarken sinyale yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.