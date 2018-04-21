(Özel Haber) 45 bin değerindeki tül hırsızlığı kamerada

İstanbul Pendik’te bir iş yerine gelen 3 hırsız, güpegündüz büyük demir kesme makası ile kırdıkları camdan yaklaşık 45 bin TL değerindeki tülleri çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların pes dedirten rahat tavırları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde güpegündüz yaşanan hırsızlık olayı bu kadarına da pes dedirtti. Edinilen bilgilere göre, sabah 06.30 sıralarında minibüs ile iş yerinin önüne gelen 3 hırsız yanlarında getirdikleri büyük demir kesme makası ve aletlerle iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. İçeride bir süre gezen hırsızlar yaklaşık 45 bin TL değerindeki 80 top tülü çalarak minibüse yükledi. Hırsızların camı kırarken ve tülleri araca yüklerken sergiledikleri rahat tavırları ise dikkat çekti. Hırsızların güpegündüz yaptığı hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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