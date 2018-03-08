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(Özel Haber) 60’lık dolandırıcı son işinde yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 09:44 | Son Güncelleme

Kadıköy’de taksici ve nakliyecileri dolandıran şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kadıköy’de taksici ve nakliyecileri dolandıran şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. 60 yaşındaki şahsın 60 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Kadıköy’de son zamanlarda taksici ve nakliyecilerin dolandırılması olaylarının artması Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünü hareket geçirdi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü İskele Polis Merkezi ekipleri ve Güven timleri dolandırıcılık olayıyla ilgili sıkı bir çalışma başlattı. İhbarların yoğun olarak geldiği bölgede çalışma yapan ekipler, N.G. (60) isimli şahsın vatandaşların güvenini sağlayarak jeneratör ve buzdolabı alacağını söyleyerek Avrupa yakasından Kadıköy’e getirdiğini, ve vatandaşların ruhsat ve paralarını alarak kayıt ettireceğini söyleyip kayıplara karıştığını belirledi. Olayların yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, durumundan şüphelendiği N.G.’yi takibe aldı. Polisler tarafından takip edildiğini anlayan N.G., tedirgin bir halde pasaja girip geri çıkınca kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 3 bin 550 TL ve farklı bir isme düzenlenmiş kimlik ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alınarak Kadıköy İskele Polis Merkezine götürüldü.

Şüphelinin üzerinden çıkan kimlik dolandırıcılık olayını çözdü
Şahsın üzerinden çıkan kimlik üzerinde inceleme yapan ekipler, kimliğini N.G. tarafından dolandırılan bir kişiye ait olduğunu belirledi. Kimliğin sahibine ulaşan polis, şahsın şüpheli tarafından Esenler’den Kadıköy’e getirildiğini ve jeneratör almak için kimlik ile para verdiğini öğrendi.
İskele Polis Merkezinde yapılan sorgusunda N.G.’nin 60 adet suç kaydı olduğu, aynı taktikle çok sayıda kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Polisin ulaştığı 15 mağdur, Avrupa yakasında ve uzak yerlerde olmalarından dolayı savcının talimatıyla Whatsapp yoluyla şüpheliyi teşhis etti.

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