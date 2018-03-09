(Özel haber) 7 yaşındaki çocuğun sınıfta darp edildiği iddiası

Tekirdağ Namık Kemal İlköğretim Okulunda eğitim gören 7 yaşındaki bir çocuk okula dışından gelen 20 yaşındaki bir kişi tarafından sınıfta darp edildiği iddia edildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Namık Kemal İlköğretim Okulunda eğitim gören 7 yaşındaki Efe Tuğrap T. iddiaya göre, sınıf arkadaşının abisi İ.S. tarafından öğle arasında sınıfın içinde darp edildi. Efe Tuğrap T.’nin ailesi hastaneden darp raporu alarak İ.S’den şikayetçi oldu.

"Beni duvara savurdu, ‘seninle benim işim yok’ dedi"

Efe Tuğrap T.’nin annesi Sibel T., İ.S’nin daha önceden çocuğuna takıntılı olduğunu, kendisini uyardığını fakat İ.S’nin, kendisini iterek duvara savurduğunu iddia etti. Tokgöz, "Daha önce karne gününde karşılaştık bununla. Dedim ki ‘bak benim çocuğuma vurma sen çok büyüksün o çok küçük.’ Beni duvara savurdu. ‘Seninle benim işim yok’ dedi. Biz yine bir şey yapmadık. Okul müdürleri bir daha okula almayacaklarını söyledi. Sadece kardeşine yemek getiriyor okul tam gün olduğu için" dedi.

"Çocuğumun okulda psikolojisinin bozulmasını istemiyorum"

İ.S’nin öğle arasında sınıfta çocuğunu darp ettiğini söylen Tokgöz, "Bunu gözünden kaçırmışlar. O gün öğretmen öğle yemeğindeydi, bir nöbetçi öğretmenle müdür yardımcısı kalıyor okulda. İçeri girmiş bakmış öğretmen falan yok. Benim oğlum çöp kutusuna gittiği sırada geri dönerken bunun ellerinden tutup havaya asmış daha sonra ayaklarından tutup havaya kaldırmış. Çocuğumu yere indirince benim de çocuk ona yerde tekme atmış. Daha sonra 20 yaşındaki veli buna tekme atarak tahtaya savurdu. Biz okul çıkışında bunu öğrendik. Çocuğumun okulda psikolojisinin bozulmasını istemiyorum. Çok ağladı çok korktu, bunun her türlü önleminin alınmasını istiyorum" ifadelerini kaydetti.

Efe Tuğrap T. ise yaşananları anlatarak, "O benim ellerimden ve ayaklarımdan tutarak havaya kaldırdı. Ondan sonra ben ona tekme attım ona bana tekme attı ben tahtaya yapıştım. Omuzum acıdı" dedi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan konunun takipçisi olacaklarını söyledi.