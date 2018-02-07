(Özel Haber) Alkol alan 2 arkadaş 30 metre yüksekten yuvarlandı

Silivri’de yerden metrelerce yüksekte bulunan tepede içki içen 2 arkadaş, dengelerini kaybedip 30 metre yüksekten aşağıya yuvarlandı. Şahıslar, itfaiye ekiplerinin zorlu çalışması sonrasında düştükleri yerden çıkarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Silivri Alipaşa Göleti mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. ve Y.Ç isimli iki arkadaş, araçlarıyla bölgenin en yüksek olan yerine çıkarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün de verdiği etkiyle dengesini kaybeden iki kafadar, bulundukları yerden yaklaşık 30 metre aşağıya düştü. Şahıslar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, iki vatandaşı düştükleri yerden çıkaramayınca devreye itfaiye ekipleri girdi. İtfaiye görevlileri iple yaralıların bulunduğu yere indi. Sedye ile yukarı çıkarılan iki yaralı, olay yerinde bekleyen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.