(Özel Haber) Anahtarla kapıyı açan ayakkabı hırsızı kamerada

Ataşehir’de bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı yapan şahsın anahtarla apartmana girmesi görenleri şaşkına çevirdi.

Ataşehir’de 30 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında apartmana gelen bir kişi anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Apartmana giren şüpheli bir süre apartman içerisinde dolaştıktan sonra gözüne kestirdiği dairenin kapısında bulunan ayakkabı dolabına yönelerek seçtiği ayakkabıları cebinden çıkardığı poşete doldurmaya başladı. Zanlının apartman sakini gibi rahat tavırlar sergileyerek gerçekleştirdiği hırsızlık görenleri hayrete düşürdü. Ayakkabıları poşete dolduran şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılarak kayıplara karıştı.

Görüntüleri izleyen apartman sakinleri şoke oldu

Ayakkabılarının olmadığını fark eden vatandaşlar güvenlik kameralarını incelediğinde yaşanan hırsızlık olayını fark etti. Kamera görüntülerinde şüphelinin anahtarla gelerek kapıyı açtığını gören apartman sakinleri, büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine apartmanın girişinde bulunan kapı göbeğini değiştiren vatandaşlar, güvenlik kamera kayıtlarını alarak karakola gitti.

Hırsızlık anı kamerada

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, hırsızlık anı kameralara yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kapıyı anahtarla açan hırsızın bir süre katları dolaştığı görülüyor. Hırsızın gözüne kestirdiği ayakkabıları yanında getirdiği poşete koyduğu görülüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızın daha sonra apartmandan çıktığı kameralara yansıyor.