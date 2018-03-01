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(Özel Haber) Başakşehir’de hırsızlar yaşanan kovalamaca ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:52 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir’de hırsızlar, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’de dün akşam saat 22.00 sıralarında polis ekipleri ile bir aracın camını kırıp ve gösterge panelini çalmaya çalışan hırsızlar arasında kovalama yaşandı.

(Özel Haber) Başakşehir’de hırsızlar yaşanan kovalamaca ile yakalandı

İstanbul Başakşehir’de hırsızlar, yaşanan kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Başakşehir’de dün akşam saat 22.00 sıralarında polis ekipleri ile bir aracın camını kırıp ve gösterge panelini çalmaya çalışan hırsızlar arasında kovalama yaşandı. Otomobille kaçmaya çalışan hırsızları kovalamaya başlayan polis ekipleri, aracın arkasından ateş ederek ‘dur’ ihtarında bulundu. Buna rağmen hırsızlar kaçmaya başladı. Araçla ileri-geri manevra yapan ve kendilerine yol açmaya çalışan hırsızlar, yolda birçok araca çarparak kendilerine yol açmaya çalıştı. Kaçmaya çalışırken birçok araca da zarar veren hırsızlar, kendilerine kaçış yolu açamayınca polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay amatör bir kameraya da yansıdı.
Hırsızların araçların beyinlerini çaldıkları öğrenildi. Olayda ilgili soruşturma sürüyor.

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