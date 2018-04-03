HABER

(Özel haber) Başkent’te sokak ortasında polise bıçak çektiler

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 13:55 | Son Güncelleme

Ankara’da sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti.

Ankara’da sarhoş oldukları iddia edilen 4 şahıs aralarında çıkan kavgaya müdahale eden polise bıçak çekti. Şahıslar gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Çankaya ilçesi Kızılay Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 LOZ 11 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sarhoş olduğu iddia edilen 4 şahıs, Meşrutiyet Caddesi’nde kırmızı ışıkta duran 34 KU 4208 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın sürücü araçtan indi. O sırada 4 şahıs da kendi araçlarından inerek küfür etmeye başladı. Şahıslardan korkan sürücü, aracı bırakarak olay yerine yakın bir esnafa sığındı ve polise haber verdi.
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Bir türlü sakinleşmeyen 4 kişi, kendi aralarında kavga etmeye başlayınca polis bu defa onları ayırmaya çalıştı. O sırada şahısların arasından biri cebindeki bıçağı çıkartarak polisin üzerine yürüdü. Elinde bıçak olan kişiyi fark eden polisler, şahsı hemen etkisiz hale getirerek yere yatırdı ve destek ekip istedi. Yere yatırılan şahıs bir türlü rahat durmayınca kelepçe takıldı. Olay yerine gelen destek ekipleri ise ayakta duran ve sinir krizi geçiren şahısları gözaltına aldı. Yerdeki şahıs ise güçlükle polis aracına bindirildi.

"Polise ve vatandaşa bıçak çektiler"
34 KU 4208 plakalı aracın ismini vermek istemeyen sürücüsü, şahısların kendisine karşı bir şey yapmadığını, polislerle kavga ettiklerini belirtti. Olay yerindeki taksi durağında çalışan vatandaş ise "Bayanın aracına arkadan çarptılar. Kafaları da iyiymiş. Polise ve vatandaşa bıçak çektiler" dedi.
İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise "Ankara’nın halini görüyorsunuz. Buradaki vatandaş da, polise tepki gösteriyor. Ben polis olsam o çocukları burada linç ederdim. Adam polise bıçak çekti. Şuradaki bütün polisleri takdir etmek lazım. 4 çakal yoldan geçen vatandaşa ana avrat küfür ediyor. Hepsi haplı. Polise biraz özgürlük versinler" ifadelerini kullandı.
Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken 4 şahıs sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Yaşanan gergin anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!Samsung’un yeni telefonu göz kırptı!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklikBaşbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtıÇocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

İlginizi Çekebilir

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Lisede iğrenç olay! Öğretmenin istismarını aile ortaya çıkardı!

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Bu son görüntüsü oldu... İstanbul'da tanker dehşeti!

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Yer: Adana! Haberi alan yüzlerce köylü oraya geldi

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

Hırsızlar 11 bin km uzaktan gelmiş: Türkiye'yi seçtik çünkü...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

İstanbul'da gece kulübü savaşları: Gültepeli iki ayrı grup...

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

Mide bulandıran olay! 18 kişinin yaşadığı evde cinsel istismar dehşeti

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

2 ay önce evlenen genç adamın feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.