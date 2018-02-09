(Özel Haber) Beyoğlu’nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Beyoğlu’nda 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. Çıkan yangında evde küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kasımpaşa’da 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün çatıyı sararken, mahallede panik yaşandı. Alev alev yanan binada zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımıyla çatıya doğru yükselerek yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Evin çatısının yanması ve yaşanan patlama anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.