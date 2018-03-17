HABER

(Özel Haber) Beyoğlu’nda “dur” ihtarına uymayan sürücü lüks otomobili polisin üstüne sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 13:05 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ikazında bulunduğu lüks otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üstüne sürerek kaçmak istedi.

Beyoğlu’nda uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ikazında bulunduğu lüks otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üstüne sürerek kaçmak istedi. 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, zanlılar yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, sabah bulvar üzerinde uygulama başlattı. Özellikle çalıntı olabileceğini düşündükleri lüks otomobillerde arama yapan ekipler, 34 VA 5587 plakalı lüks otomobildeki şahıslara “dur” ikazında bulundu. Ancak otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmak istedi. Aracın ön camının üzerine düşen polis ile aracın çarpmasıyla yere savrulan polis yaralandı. Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen motorize yunus ekiplerinin havaya ateş açması sonrası şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Elinden hafif yaralı polis memurlarına ise arkadaşları tarafından müdahale edildi.
Yapılan incelemede aracın torpido gözünde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Genel incelemede ise alkol şişelerinin olması dikkat çekti. Didik didik arana araç emniyet otoparkına çekilirken, gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezine götürüldü.
Olayı duyan Mahmut Sezer, “Bu tarafa bir yoğunluk vardı, trafikte durdu. Buraya koşup geldiğimde memur beyin yerde olduğunu gördüm. Uygulama varmış, polisten kaçmak isteyince otomobil üstlerine sürmüş” dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Flaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyorFlaş karar! Diplomatlar sınır dışı ediliyor
Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!Çiftlik Bank CEO'su 'isyankar rapçi' çıktı!
Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.