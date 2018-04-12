HABER

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

Bursa’da bir kişi, aracı ile giderken yoldan aldığı iki kişi tarafından gasp edildi.Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi.

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

Bursa’da bir kişi, aracı ile giderken yoldan aldığı iki kişi tarafından gasp edildi.
Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir halindeyken iki kişiyi aracına aldı. Hasan T. ve iki genç bir süre gittikten sonra araçta tartışmaya başladılar. Hasan T. şüphelilerin telefon ve parasını istemesi üzerine onlara direndi. Arkada oturan şüpheli, bıçağı Hasan T.’nin boğazına dayayarak telefonunu gasp etti. Arabadaki boğuşma sırasında kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Mağdur Hasan T. otomobilini kenara çekip durdu. Şüpheli, telefonu alıp araçtan inerek hızla kaçtı. Yanında oturan diğer şüpheli F.A. Hasan T.’ye saldırmaya başladı. Hasan T. de ona karşılık verdi ve kavga büyüdü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.
Şüpheli F.A. olay yerinde göz altına alındı. Madde kullandığı öğrenilen F.A. polis otosuna konuldu. Bu sırada Hasan T. aracın yanına gelerek,’Sen bana neden vurdun, ben sana ne yaptım,’ deyince F.A. da karşılık olarak,’ Sen neden, bana vurdun,ilk sen bana vurdun.’ demesine üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri şüpheli F.A.’yı gözaltına aldı. Ekiplerin otomobilde yaptığı incelemede pet şişe içinde uyuşturucu bulundu. Yaralı mağdur Hasan T. ise olay yerine gelen ambulans ile tedavi için Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alanına F.A.’nın uyuşturucunun etkisiyle ekip aracında kendinden geçmesi ise dikkat çekti

Polise verdiği ifadede arkadaş oldukları ortaya çıktı
Yaralı Hasan T. ise polis ekiplerine verdiği ifadede, "Ben F.A.’yı 3 gündür tanıyorum.Ama telefonumu alıp kaçan şahsı tanımıyorum. Yolda giderken F.A’yı aracıma aldım. Sonra bir kişiyi daha alacağımızı söyledi. O da arabaya bindiğinde boğazıma bıçak dayayarak telefonumu gasp etti. Ben de kaza yaptım Araçta kalan F.A. ile kavga etmeye başladık.’dedi.
Polis ekipleri gasp olayını gerçekleştirip kaçan şüpheli M.A.’yı çevrede yaptığı kısa süreli çalışma sonucu gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.A.’nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!Baykal'la ilgili şok iddiaya yanıt geldi!
Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

İlginizi Çekebilir

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Gaziantep'te kan donduran olay! Anne çocuklarını vahşice katletti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

120 nüfuslu köyün şehidini binler uğurladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.