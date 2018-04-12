(Özel haber) Ceviz dolu çuvalı çalan hırsız kameraya el salladı

Büyükçekmece’de yöresel ürünler satan bir dükkandan, yaklaşık 70 kiloluk ceviz çuvalını çalan hırsız kameraya el salladı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde, yöresel Karadeniz ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşkali açıkça görülen hırsız, kapı girişindeki kameralara aldırış etmeden yaklaşık 70 kiloluk ceviz çuvalını çalmak için iş yerine girdi. İş yerinde bir süre oyalanan hırsız ceviz çuvalını kolay bir yere çıkartarak kucağına aldı. Hırsız çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekmemek için sanki iş yeri sahibine selam veriyormuş gibi kameraya doğru el salladı. Kucağına aldığı ceviz çuvalıyla birlikte kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahatlığı pes dedirtti

Rahat bir şekilde ceviz çuvalını çalarak kayıplara karışan hırsız iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın önce dükkanın içinde biri olup olmadığını ardından ise etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Çevrenin sakin olmasından faydalanan hırsız, yaklaşık 70 kilogram cevizin bulunduğu çuvalı önce bağlıyor sonra kameraya el sallayarak, rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaşıyor.