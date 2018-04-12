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(Özel haber) Ceviz dolu çuvalı çalan hırsız kameraya el salladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 09:01 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de yöresel ürünler satan bir dükkandan, yaklaşık 70 kiloluk ceviz çuvalını çalan hırsız kameraya el salladı.

Büyükçekmece’de yöresel ürünler satan bir dükkandan, yaklaşık 70 kiloluk ceviz çuvalını çalan hırsız kameraya el salladı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtirken, yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde, yöresel Karadeniz ürünleri satan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşkali açıkça görülen hırsız, kapı girişindeki kameralara aldırış etmeden yaklaşık 70 kiloluk ceviz çuvalını çalmak için iş yerine girdi. İş yerinde bir süre oyalanan hırsız ceviz çuvalını kolay bir yere çıkartarak kucağına aldı. Hırsız çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekmemek için sanki iş yeri sahibine selam veriyormuş gibi kameraya doğru el salladı. Kucağına aldığı ceviz çuvalıyla birlikte kayıplara karışan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Rahat bir şekilde ceviz çuvalını çalarak kayıplara karışan hırsız iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın önce dükkanın içinde biri olup olmadığını ardından ise etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Çevrenin sakin olmasından faydalanan hırsız, yaklaşık 70 kilogram cevizin bulunduğu çuvalı önce bağlıyor sonra kameraya el sallayarak, rahat tavırlarla olay yerinden uzaklaşıyor.

‘‘Görüşürüz der gibi el sallıyor’’
Hırsızın rahat tavırları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen dükkan sahibi Coşkun Koçak, ‘‘Biz akşam fark etmedik sabah 7’de çalışanımız aradı ve cevizlerin olmadığını söyledi. Nasıl yok, kontrol et kameralardan bir bak dedim. Kameralardan kontrol etti, hırsız rahatlıkla kendi dükkanıymış gibi geliyor ve ceviz çuvalı kucaklıyor. Ardından görüşürüz der gibi el sallıyor ve cevizleri buradan alıp rahat rahat gidiyor. Açıkçası bu kadar rahat olması bize biraz tuhaf geldi. Çuvalda yaklaşık olarak 60-70 kilogram ceviz vardı. Bin TL civarında bir zararımız ama biz zararında değiliz, hırsızın bu kadar rahat olmasındayız. Dükkanda ben yoktum çalışan vardı, o da arkada temizlik yapıyormuş, temizlik yaparken o durumdan faydalanmış alıp gitmiş’’ ifadelerini kullandı.

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