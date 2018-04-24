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(Özel Haber) Dolmabahçe Tüneli’nde kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 10:09 | Son Güncelleme

Yaya geçişine yasak olmasına rağmen Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne giren ve yanlarında hızla seyreden araçlara aldırış etmeyen kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi.

Yaya geçişine yasak olmasına rağmen Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne giren ve yanlarında hızla seyreden araçlara aldırış etmeyen kağıt toplayıcı çocukların tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi. Sürücüler korna çalarak çocukları uyarırken, o anlar kameralara yansıdı.
Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’ne dün saat 15.00 sıralarında giren kağıt toplayıcı 4 çocuk, yürekleri ağza getirdi. Yaya geçişine yasak olmasına rağmen tünele giren ve yaklaşık 2 bin 390 kilometre boyunca yanlarında seyreden araçlara aldırış etmeden tünelden geçen çocukların tehlikeli oyunu görenleri şaşkına çevirdi. Sürücülerin korna basarak uyardığı çocuklar, bir süre sonra tünelden çıkarak mola verdi. 4 çocuğun tehlike tünel yolculuğu ise kameraya yansıdı.

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