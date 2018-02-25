(Özel Haber) Eşyaların tepesinde ölümüne yolculuk

Bursa’da bir kamyona aşırı şekilde yüklenen eşyaların üzerinde yolculuk yapan 3 kişi yürekleri ağızara getirdi.
Bursa’da ev eşyaları taşıyan kamyonun üstünde güvensiz bir şekilde yolculuk yapan 3 kişiyi görünce cep telefonu ile video çeken vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaş, "Ölümle burun buruna yolculuk" diye tepkisini gösterdi. Ev eşyalarıyla dolu olan kamyonun plakası görüntülerde belirlenemezken, ölümle burun buruna yolculuk yapan 3 kişiyi ve bir ev dolusu eşya taşıyan kamyon bir süre sonra gözden kayboldu.
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