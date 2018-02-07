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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 10:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de playstation kafe işletmesi bulunan Bestami Çevik, iddiasına göre dükkanında kalmadığı tek günde tanıdıkları tarafından soyuldu.

Eskişehir’de playstation kafe işletmesi bulunan Bestami Çevik, iddiasına göre dükkanında kalmadığı tek günde tanıdıkları tarafından soyuldu. 12 dakika içerisinde gerçekleşen soygun güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay geçtiğimiz pazar gecesi Akarbaşı mahallesi Şehit Zeynel Toköz sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletme sahibi Çevik, hırsızlığın gerçekleştiği saatlerde arkadaşlarının daveti üzerine yanlarına gitti. Sabah dükkanını açmaya gelen Çevik, kapının açık olduğunu fark etti. Ardından dükkanına giren Çevik, 15 bin lira değerindeki 8 adet playstation cihazının çalındığını anladı. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren Çevik, 5 senedir hem evi hem ekmek teknesi olarak işlettiği playstation kafede büyük maddi zararının olduğunu, şüphelendiği hırsızların bir an önce yakalanarak zararının giderilmesini istediğini dile getirdi.

"Bunu içerisini bilen, takip eden birisi yaptı"
Yaşadığı olayı İHA mikrofonuna anlatan işletme sahibi Çevik, “Ben bu işi yıllardır yapıyorum. Hem ekmek yiyorum hem burada yatıp kalkıyorum. Maddi durumum biraz bozuk. Dükkandan fazla çıkmayan, burada yatıp kalkan biriyim. Bu soygun olayında bundan iki ay önce iki arkadaşla tanıştım. İki yan tarafa bir kafe açmışlardı. Gele gide belli bir güven ortamı oluştu aramızda. Bundan bir ay önce kadar beni mangala çağırdılar. Gittik mangal yaptık, yedik. Sıkıntı olmadı. Soygun gecesi yine bayağı ısrarla çağırdı arkadaşlar mangala. Ben de en sonunda kabul ettim. Ama benim o gün mangala gideceğimden sadece üçümüzün haberi var. Hiç kimseye bahsetmedim, söylemedim. Sabah geldiğimde dükkanın kapısı açıktı. Anahtarı önce sokmaya çalıştım kapıyı açmak için. Kapının açık olduğunu fark ettim. Açık mı unuttum acaba diyerek içeri girdim. Baktım en baştaki makineyle ikincisi duruyor. ‘Oh dedim bir şey olmamış. Ben açık unutmuşum’ diye düşündüm. Sonra arkaya doğru bir baktım bütün makineleri almışlar götürmüşler. Video kayıtlarını izledik. İçeri anahtarla giriş yapılıyor. 12 dakika kadar içeride kalıyor. Bunu içerisini bilen, takip eden birisi yaptı. Benim ne durumda olduğum dükkanda olmadığımı bilen biri yaptı. Herkes benim burada kaldığımı biliyor. Çocuğun gelişi içeri girişi içeride kimsenin olmadığından emin bir şekilde tedariksiz geliyor. Elinde ne bir poşet var ne bir çanta var. Hiç bir şey yok. Kapıdan koşarak giriyor. Ondan sonra mutfaktan bizim çantalarımızı alıp bizim çantalarımıza dolduruyor. Bizim çantalarımızın yerini muhtemelen biliyor” ifadelerini kullandı.

“Polis ekiplerinden henüz hiçbir ses yok”
Yaşadığı olaydan sonra yaşadıklarını anlatan ve polis ekiplerinden daha fazla ilgi istediğini anlatan Bestami Çevik, “Sabah olayı fark ettim. Benim telefonumun şarjı yoktu. Bakkalın telefonundan 155’i aradım. Durumu anlattım. Yarım saat sonra bir daha aradım. Bir 45 dakika sonra bir daha aradım. Gelmediler. En sonunda bir ekip geldi. Kaydımızı oluşturdu. Ondan kısa süre sonra olay yeri inceleme geldi. Parmak izi aldı. Ondan sonra bir daha hiç bir haber çıkmadı emniyetten. Ne ‘ne oldu’ diye gelip soran oldu, ne bir kamera kaydını izlemeye gelen oldu. Bu saat oldu emniyetten hiç ses yok. Artık ben kendim kamera kayıtlarını araştırmaya başladım. Bu makineler çok çabuk satılabilecek makineler. Belki şu anda satıldılar bile” şeklinde konuştu.
Son olarak yakın zamanda evlilik planları kuran Çevik, bu mutluluğun sekteye uğradığını belirterek şunları söyledi;
“Evliliğim sekteye uğradı. Yaz sonu evlenmeyi düşünüyordum. Artık o mümkün değil. Hem evimden oldum hem işimden oldum. Hayatım resmen bitti. Çalışıp çabalayıp kazandığım her şeyim bir anda yok oldu.”

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu

(özel haber) Evlilik hayalleri yerle bir oldu
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