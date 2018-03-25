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(ÖZEL HABER) Firari Suç makinesi saklandığı meyve halinde kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:24 | Son Güncelleme

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri başta Sultangazi olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde işlediği 34 ayrı suçtan aranan ve firari durumda olan suç makinesi Kürşat Ü.’yü saklandığı meyve halinde kıskıvrak yakaladı.Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir süredir firari olan ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 34 ayrı suça karışan Kürşat Ü.’nün yakalanması için çalışma başlattı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri başta Sultangazi olmak üzere İstanbul’un çeşitli ilçelerinde işlediği 34 ayrı suçtan aranan ve firari durumda olan suç makinesi Kürşat Ü.’yü saklandığı meyve halinde kıskıvrak yakaladı.
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir süredir firari olan ve İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 34 ayrı suça karışan Kürşat Ü.’nün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda suç makinesi Kürşat Ü.’nün Bayrampaşa Meyve ve Sebze Halinde olduğu bilgisine ulaşan ekipler operasyon için düğmeye baştı. Önceki gün gece saatlerinde meyve haline yapılan operasyonda suç makinesi Kürşat Ü. kıskıvrak yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 8 yıl 11 ay hapis cezası da var
Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlının oto hırsızlığı, ev ve iş yeri hırsızlığı, sahte kimlik düzenleme, kapkaç, uyuşturucu madde satışı başta olmak üzere 34 farklı suçtan aranması olduğu belirledi. Ayrıca firari olan suç makinesinin hakkında 8 yıl 11 ay da kesinleşmiş hapis kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.
Saklandığı meyve halinde yakalanan firari suç makinesi Kürşat Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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