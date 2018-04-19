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(Özel Haber) Hafriyat kamyonuna tutunarak ilerleyen patenci kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 09:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da hafriyat kamyonuna tutunarak trafikte ilerleyen patenci gencin, canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.İstanbul’da hafriyat kamyonuna tutunarak ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

İstanbul’da hafriyat kamyonuna tutunarak trafikte ilerleyen patenci gencin, canını hiçe sayarak yaptığı tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
İstanbul’da hafriyat kamyonuna tutunarak ilerleyen gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Ayaklarındaki patenlerin minik tekerlekleri üzerinde tehlike saçarak yolculuk yapan gencin canını hiçe saydığı anlar yürekleri ağızlara getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk trafikteki başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonuna kaydedildi.

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