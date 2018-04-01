(Özel Haber) Havalandırma boşluğuna düşen çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Şanlıurfa’da düğüne giden çocuk, oyun oynarken kullanılmayan bir iş yerinin yaklaşık 10 metrelik havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye tarafından kurtarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Davetli olarak anne ve babasıyla birlikte bir yakınlarının düğününe giden 11 yaşındaki Servet Erkan, oyun oynamak için düğünün yapıldığı salonun karşısında bulunan eski bir marketin havalandırma boşluğunun demir sacının üzerine çıktı. Sacın üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan küçük çocuk, üzeri açık bırakılan delikten aşağı düştü.

Çocuğun düştüğünü haber alan yakınları ve düğünün davetlileri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, boşluğa inerek çocuğa ilk müdahaleyi burada yaptı. Sedyeye bağlanan çocuk, yaklaşık 10 metre derinliğindeki havalandırma boşluğundan halat yardımıyla çıkartıldı.

Erkan ambulansa alınırken, onu gören annesi fenalık geçirerek bayıldı. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Aynı bölgede üzeri açık 3 kuyu ve havalandırma boşluğu olduğunu söyleyen vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin önlem almasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.