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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 09:39 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hırsız oldukları iddia edilen kişilerin binaya giriş yöntemleri güvenlik kameralarına yansıyarak adeta ‘pes’ dedirtti.Alınan bilgilere göre Eskişehir’in Mustafa Kemal Paşa mahallesi Tüzün sokakta bulunan Şıkkan Apartmanına girmek isteyen iki kadın, değişik bir yöntem kullandı.

Eskişehir’de hırsız oldukları iddia edilen kişilerin binaya giriş yöntemleri güvenlik kameralarına yansıyarak adeta ‘pes’ dedirtti.
Alınan bilgilere göre Eskişehir’in Mustafa Kemal Paşa mahallesi Tüzün sokakta bulunan Şıkkan Apartmanına girmek isteyen iki kadın, değişik bir yöntem kullandı. Ellerinde bulunan kart benzeri plastik bir cisim ile kapıyı açan ve hırsız oldukları iddia edilen kadınların hiç zorlanmaması binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çıkan seslerden şüphelenerek kapılarının önüne gelen bina sakinleri, kadınlara ’ne için geldiniz’ sorusunu yöneltti. Yardım amacıyla geldiklerini ve bina kapısının açık olduğunu söyleyen kadınlar, binadan çıkmalarının istenmesi üzerine binadan ayrıldı. Apartman giren kadınların yüzünü kapatmaları ise, akıllarda ’hırsızlık’ şüphesi uyandırdı.
Gerçekleşen hırsızlık olaylarından bıktığını söyleyen bina sahibi Metin Şıkkan ise kendi bulduğu çözüm yoluyla hırsızlık olaylarını engellemeye çalışıyor. Bina kapısının anahtar bölümündeki dilinin bulunduğu kısma akıllı vida takarak kartın girmemesini sağlayan Şıkkan, bu sayede hırsızlık olaylarından korunmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Kapıyı kart sokarak açıyorlar”
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık maksadıyla binanın içine girdiklerini iddia eden bina sahibi Metin Şıkkan, “İki tane bayan sokaktan gelip kapıyı açmaya çalışmış. Ben o an evde yoktum. Eve gelince valide söyledi ve kamera görüntülerine baktım ve polisi çağırdım. Kart sokarak açıyorlar kapıyı. Hatta mahkemeleri de oldu bunlar. Fakat mahkemede beraat ettiler. Çünkü kapı açıktı biz girdik. Temizliğe geliyoruz ya da yardım toplamak amacıyla geliyoruz bizler diyerek beraat ettiler. Bir sonuç çıkmadı yani” dedi.

“Bunu son olaydan sonra ben kapının karşı taraflarına vidalar doldurdum”
Binaya giren kişilerin hiçbir şey çalamadıklarını söyleyen ve bulduğu yöntemden bahseden Şıkkan, “Temmuz ayı olduğu için bizim iç kapılarımız da açık bizim. Aile apartmanı ve kapılarımız açık oluyor. Bunu görünce şüphelenmişler. Annem zaten sesi duyunca siz ne arıyorsunuz burada demiş. Biz yardım topluyoruz teyze demişler anneme. Kapı açıktı demişler. Annem de kapı mümkün değil açık olamaz, siz nasıl girdiniz içeri, buradan girin oğlan yukarıda demiş. Ben de gerçekten yukarıdaydım. Üst katta oturuyorum. Daha sonra çıkıp yan tarafa gidiyorlar. Ama Allah’tan orada da bir şey almamışlar. Sert bir cisim ile açıyorlar. Bunu son olaydan sonra ben kapının karşı taraflarına vidalar doldurdum. Polisler de onların fotoğraflarını çektiler. Kart da soksan artık açılamıyor” açıklamalarında bulundu.

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti
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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti
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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti
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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti
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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti
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(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti

(özel haber) Hırsızların kapıyı açma yöntemi pes dedirtti
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