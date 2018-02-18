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(Özel Haber) İş yeri sahipleri, 350 bin lira çalan hırsızların peşine düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda bir tekstil firmasına giren maskeli hırsızlar 350 bin TL çaldı.

Zeytinburnu’nda bir tekstil firmasına giren maskeli hırsızlar 350 bin TL çaldı. Hırsızların peşine düşen iş yeri sahipleri, çevredeki 20 farklı kamera kaydını izleyerek hırsızların aracındaki şoförün yüzünün bulunduğu görüntüye ulaştı.
Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir tekstil firmasına 5 Şubat gecesi hırsız girdi. Binanın duvarını delerek içeri giren 2 maskeli hırsız binada bulunan tüm odalara girerek değerli eşya aradı. Bir süre sonra kasa içinde bulunan 350 bin TL’yi çalan hırsızlar alarmın çalmasının ardından binadan kaçtı. Çok sayıda sokaktan geçerek kendilerini bekleyen araca binen hırsızlar çaldıkları 350 bin lira ile kayıplara karıştı.

Şoförün yüzüne ulaştılar
Hırsızlık olayının emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtları ve parmak izlerini alan polis, kamera kayıtlarında maskeli olan hırsızların eşkalini belirleyemediği için kimliklerine de ulaşamadı. Olayın peşini bırakmayan iş yeri sahipleri de çevrede bulunan 20 dükkanın güvenlik kameralarını toplamaya başladı. 2 kilometrelik alanda bulunan tüm kamera kayıtlarını seyreden firma sahipleri, şoförün yüzünün bulunduğu bir görüntüye de ulaştı.

“250 çalışanımızın parasını da çaldırdık”
Olayla ilgili açıklama yapan tekstil firmasının genel müdürü Yunus Sartık, emniyetin bu konuda kendilerini çok yardımcı olmadığını ifade ederek işin peşini bırakmayacaklarını açıkladı. Firma bünyesinde çalışan 250 işçinin hakkının çalındığını ifade eden Sartık, “Hırsızların araca binerken ki kayıtlarına kadar hepsini bulduk. Emniyete verdik bunları ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Belki 15-20 esnaftan kamera kaydı aldık. Yaklaşık 2 kilometrelik yol yürümüşler. Bazı sokaklara girip çıkmışlar. Bu işin arkasını bırakmayacağız, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. İş yerine girenler 2 kişi bir de şoför var. Şoförün yüzünü bulduk. Emniyete verdik ama o görüntüden de bir şey bulamayacaklarını söylediler. Bunları biz kendi çabamızla bulmaya çalışıyoruz. Biz 250 çalışanın olduğu bir sanayi firmasıyız. Biz burada kendi paramızı çaldırmadık, buradaki çalışanların da parasını çaldırmış olduk aslında. O yüzden bunun arkasını bırakmak istemiyoruz” dedi.

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