(Özel Haber) İş yeri sahipleri, 350 bin lira çalan hırsızların peşine düştü

Zeytinburnu’nda bir tekstil firmasına giren maskeli hırsızlar 350 bin TL çaldı. Hırsızların peşine düşen iş yeri sahipleri, çevredeki 20 farklı kamera kaydını izleyerek hırsızların aracındaki şoförün yüzünün bulunduğu görüntüye ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde bulunan bir tekstil firmasına 5 Şubat gecesi hırsız girdi. Binanın duvarını delerek içeri giren 2 maskeli hırsız binada bulunan tüm odalara girerek değerli eşya aradı. Bir süre sonra kasa içinde bulunan 350 bin TL’yi çalan hırsızlar alarmın çalmasının ardından binadan kaçtı. Çok sayıda sokaktan geçerek kendilerini bekleyen araca binen hırsızlar çaldıkları 350 bin lira ile kayıplara karıştı.

Şoförün yüzüne ulaştılar

Hırsızlık olayının emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtları ve parmak izlerini alan polis, kamera kayıtlarında maskeli olan hırsızların eşkalini belirleyemediği için kimliklerine de ulaşamadı. Olayın peşini bırakmayan iş yeri sahipleri de çevrede bulunan 20 dükkanın güvenlik kameralarını toplamaya başladı. 2 kilometrelik alanda bulunan tüm kamera kayıtlarını seyreden firma sahipleri, şoförün yüzünün bulunduğu bir görüntüye de ulaştı.