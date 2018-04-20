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(Özel Haber) İstanbul’da facianın eşiğinden dönülen anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

İstanbul Bağcılar’da el freni çekilmediği için geriye doğru kayan otomobili son anda gören bir kişi attığı adımla kurtulurken, otomobil park halindeki araçlara çarparak durdu.

İstanbul Bağcılar’da el freni çekilmediği için geriye doğru kayan otomobili son anda gören bir kişi attığı adımla kurtulurken, otomobil park halindeki araçlara çarparak durdu. Facianın eşiğinden dönülen olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 12 Nisan günü Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, rampadan çıkan bir sürücü kısa süreli durduğu yerde aracın el frenini çekmeyi unutunca olanlar oldu. El freni çekilmeyen araç, bir anda geriye doğru kaymaya başladı. Araç içerisinde bulunan sürücü otomobili durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yolda yürüyen bir kişi aracın üzerine geldiğini son anda fark ederek attığı adımla kurtulurken, geriye kayan otomobil park halindeki araçlara çarparak durdu. Yaşanan kaza sonrası sürücü şok geçirirken, çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Sürücü otomobilden inerek sakinleşmeye çalışırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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