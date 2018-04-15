(Özel Haber) Kahraman polis madde bağımlısını alevlerin arasından kurtardı

Talimhane’de boş bir alanda alev alev yanan tahtaların arasında yatan madde bağımlısı şahıs, polis memurunun dikkati sonucu alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Ayaklarından hafif şekilde yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. O anlar ise kameralara yansıdı.
Olay, saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş bir alandaki tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Tahtaların alev alev yanması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tahtalar yanmaya devam ettiği esnada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğinde görevli bir polis memuru, alev alev yanan tahtaların arasında madde bağımlısı bir şahsın yattığını gördü. Canını hiçe sayarak alevlerin arasına giren kahraman polis, şahsı bulunduğu yerden kaldırarak kucağına aldıktan sonra dışarıya çıkarttı. Kendinden geçtiği görülen şahsın ayaklarından yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Madde bağımlısı şahsın kurtarılma anı ise kameralara yansıdı.
Vatandaşlar çalışmaları izledi
Bir süre sonra Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip olay yerine geldi. Alana giren ekip kısa sürede yangını söndürerek kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmaları yaptığı esnada vatandaşlar da şaşkın bakışlarla olanı biteni izledi. Bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yangını görüntüledi. Kısa bir süre sonra yangın tamamen söndürüldü.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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