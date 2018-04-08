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(Özel Haber) Kapalı otoparktaki motosikleti böyle çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 08:57 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de kasklı ve motosikletli 2 hırsızın güvenlik görevlisinin de olduğu bir kapalı otoparkta, 25 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidini kırdıktan sonra düz kontak yaparak çalması, kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi.

Küçükçekmece’de kasklı ve motosikletli 2 hırsızın güvenlik görevlisinin de olduğu bir kapalı otoparkta, 25 bin lira değerindeki motosikleti direksiyon kilidini kırdıktan sonra düz kontak yaparak çalması, kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde motosikletli ve kasklı 2 hırsız, güvenlik görevlisinin de olduğu kapalı bir otoparka geldi. Otoparkta park halindeki bir motosikleti gözlerine kestiren hırsızlardan biri hemen harekete geçti. Hırsız yanında getirdiği makineyle motosikletin önce direksiyon kilidini kırdı, ardından dakikalarca motosikleti düz kontak yapmaya çalıştı. Bu sırada diğer zanlı da kaçmaya hazır pozisyonda bekledi. Bir süre sonra hırsız, 25 bin lira değerindeki 34 SN 6013 plakalı motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların rahatlığı “bu kadarına da pes” dedirtirken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Motosikletin çalınma anı kamerada
Görüntülerde, otoparka giren şahıslardan biri motosiklete yöneliyor. Diğeri ise hazır pozisyonda bekliyor. Yanında getirdiği makineyle motosikletin direksiyon kilidini kıran hırsız daha sonra da düz kontak yapıyor. Dakikalarca içeride uğraşan zanlı, ardından motosiklete binerek diğer hırsızla beraber uzaklaşıyor.
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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