(Özel haber) Kontrolden çıkan tır otomobili ezip eve daldı

Şanlıurfa’da kontrolden çıkan tır, park halindeki bir otomobili ezdikten sonra engelli bir vatandaşın evine daldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir sürücünün kullandığı tır, kontrolden çıktıktan sonra önce bir otomobili ezdi, daha sonra ise engelli bir vatandaşın evine daldı. Kazada otomobil ile evde büyük hasar meydana geldi. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil ile yıkılan ev vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazada şans eseri ölen olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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