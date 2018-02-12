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(Özel Haber) Mahkemede en anlamlı ceza

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kavgada darp edilen bir kişi, karşı tarafın Afrin operasyonuna destek için Mehmetçik Vakfı’na 500 lira yatırması üzerine uzlaşarak, şikayetinden vazgeçti.Orhaneli ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan Çakmak, Salih Özkan’ı geçen mayıs ayında darp etti.

(Özel Haber) Mahkemede en anlamlı ceza

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kavgada darp edilen bir kişi, karşı tarafın Afrin operasyonuna destek için Mehmetçik Vakfı’na 500 lira yatırması üzerine uzlaşarak, şikayetinden vazgeçti.
Orhaneli ilçesinde meydana gelen olayda, Ramazan Çakmak, Salih Özkan’ı geçen mayıs ayında darp etti. Özkan’ın şikayetçi olması üzerine Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme de dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bilirkişi olarak dosyaya atanan Özcan Altınok, tarafları barıştırmak için büyük çaba gösterdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Özkan, Çakmak’ın Afrin’de Zeytin Dalı harekatına destek amacıyla Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulunmasını istedi. Bunun üzerine Çakmak, 500 lira bağışta bulununca taraflar uzlaştı.
Geçen sene darp edildiği ifade eden Özkan, "Savcılıktan bizi bir kişi aradı. Uzlaşmamız için arabuluculuk yaptı. Ben de Afrin’deki operasyona destek vermek için Mehmetçik Vakfı’na 500 lira yatırmasını istedim" dedi.
Geçen mayıs ayında bir olay yaşadıklarını belirten Çakmak, "Uzlaşmayı herkese tavsiye ediyorum. Anlamlı bir bağış yaptık" diye konuştu.

(Özel Haber) Mahkemede en anlamlı ceza

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