(Özel haber) Maltepe’de şüpheliler gece kartallarından kaçamadı

Maltepe’de ’Gece kartalları’ diye bilinen İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli gece bekçileri, dur ihtarına uymayan yabancı uyruklu 5 şahsı yaşanan kovalamaca sonunda yakaladı. Şahıslardan birinin üst aramasında bir tabanca, pompalı tüfek, bir kuru sıkı tabanca, bir çift siyah eldiven, maske, bıçak ve koli bandı ele geçirildi.

Olay, Salı günü Maltepe Küçükyalı Mahallesi Mektep Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 04.00 sıralarında gece bekçileri durumundan şüphelendikleri 5 şahısın bulunduğu aracı durdurmak istedi. Şahıslar bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Gece bekçileri şahısları uzun süre kovaladı. Yaşanan kovalamaca sonunda kaçan şahıslardan 4’ü kısa sürede yakalanırken, biri kaçmaya devam etti. Kaçan şahıs da 30 metre ileride aracın arkasına saklanmış şekilde yakalandı. Polis yaptığı araştırmada şahsın aracın altına silah sakladığını belirledi. Silah aracın altında ele geçirilirken, yakalanan şahısların Türkmenistan uyruklu olduğu ve ikisinin oturum izni olmadığı belirlendi.

Şahısların üzerinden maske, eldiven ve kuru sıkı tabanca çıktı

Öte yandan, yakalanan diğer şahıslardan birinin üzerinde yapılan aramada pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, eldiven ve maske ele geçirildi. Ardından şahıslar olay yerine gelen polis ekiplerince Küçükyalı Polis Merkezine götürüldü.