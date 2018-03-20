(Özel Haber) Öğrencinin attığı şut öğretmeni hastanelik etti

Şanlıurfa’da bir okulda beden eğitimi dersinde futbol maçı yapan öğrencilerin attığı top öğretmenlerinin başına çarparak hastanelik etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle’deki Cumhuriyet İlköğretim Okulunda yaşandı. İddiaya göre, beden eğitimi dersinde bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde futbol maçı yaptı. Öğrencilerden birinin kaleye attığı top, Suriye uyruklu beden eğitimi öğretmeni Büşra El S.’nin başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen öğretmen baygınlık geçirdi. Talihsiz öğretmen, okula çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğretmenin beyin sarsıntısı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası öğrenciler maçı bırakarak sınıfa geçti.