HABER

(Özel Haber) Öğrencinin attığı şut öğretmeni hastanelik etti

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da bir okulda beden eğitimi dersinde futbol maçı yapan öğrencilerin attığı top öğretmenlerinin başına çarparak hastanelik etti.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle’deki Cumhuriyet İlköğretim Okulunda yaşandı.

Şanlıurfa’da bir okulda beden eğitimi dersinde futbol maçı yapan öğrencilerin attığı top öğretmenlerinin başına çarparak hastanelik etti.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi Yeni Mahalle’deki Cumhuriyet İlköğretim Okulunda yaşandı. İddiaya göre, beden eğitimi dersinde bahçeye çıkan öğrenciler öğretmenlerinin gözetiminde futbol maçı yaptı. Öğrencilerden birinin kaleye attığı top, Suriye uyruklu beden eğitimi öğretmeni Büşra El S.’nin başına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen öğretmen baygınlık geçirdi. Talihsiz öğretmen, okula çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan öğretmenin beyin sarsıntısı geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay sonrası öğrenciler maçı bırakarak sınıfa geçti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.