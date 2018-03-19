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(Özel Haber) Okul etkinliğinde silahlı kavga paniği: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler öğrencilerin gözleri önünde birbirine girdi.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir okulun etkinliğinde karşılaşan husumetli aileler öğrencilerin gözleri önünde birbirine girdi. Silahların da kullanıldığı kavga sırasında panik ve korku içerisinde kaçan öğrenciler ve öğretmenler, okulun yan tarafındaki ana sınıfı binasına sığındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Akören kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için iki kırsal mahallenin çocukları okulun bahçesinde etkinlik düzenledi. Velilerin de davet edildiği etkinlikte karşılaşan husumetli iki aile kavga etmeye başladı.

Öğrenciler büyük korku yaşadı
Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada köy korucusu olduğu iddia edilen bir kişi havaya ateş açarken öğrenciler ve öğretmenler büyük korku ve panik yaşadı. Kavganın ortasında kalan minik öğrenciler, canlarını yan taraftaki ana sınıfı binasına girerek kurtardı.

Jandarma biber gazı kullandı
Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavga eden grupları ayırmak için yoğun çaba harcadı. Kavga etmeye devam eden taraflar jandarma tarafından biber gazı sıkılarak dağıtıldı. Kavgada yaralanan 3 kişi ile biber gazından etkilenenlere olay yerinde müdahale edildi.

"Büyükler oyun oynadı"
Olaylar yatıştıktan sonra ana sınıfı binasına sığınan öğrenciler ise öğretmenleri tarafından çıkartılarak okulun ana binasına götürüldü. Öğretmenler, tek sıra halinde okula götürdükleri öğrencileri “Sadece oyun oynadılar, abiler gitti, bir şey olmadı, sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız” diyerek teskin etmeye çalıştı.
Yaşanan olay sonrası etkinlik iptal edildi.

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