(Özel Haber) Otel odasında zorla tutulan genç kızı polis kurtardı

Ordu’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilen 17 yaşındaki genç kız zorla tutulduğu otel odasından polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kızı kaçırarak otel odasına kapatan iki kişi isi polis tarafından gözaltına alındı.
Ordu’da yaşayan bir aile dün öğle saatlerinden itibaren 17 yaşındaki G.A. isimli kızlarından haber alamadıklarını söyleyerek durumu polise bildirdi. Polis merkezine giderek kayıp başvurusu yapan aile yakınları ve ekipler kaybolan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Yaptıkları araştırmalarda G.A. isimli genç kızın son olarak Arslan K. ve Oktay C. ile görüldüğünü öğrenen aile yakınları polise haber verdi.
Şahısların izi kiraladıkları aracın GPS cihazından bulundu
Soruşturmayı genişleten polis, şahısların araç kiralama firmasından otomobil kiraladıklarını belirledi. Şahısların kiralanan aracı zamanında geri getirmemesi üzerine firma GPS sistemi üzerinden aracın nerede olduğunu tespit etti. Şüpheliler tarafından kiralanan aracın Beyoğlu’nda bir otoparkta park halinde olduğu belirlendi. Kaçırılan G.A.’nın şüpheli şahıslarla beraber olduğunu gören aile yakınları polisi arayarak yardım istedi.
Genç kızı kaçıran şüpheliler gözaltına alındı
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler G.A. isimli genç kızı kaçırdıklarını itiraf eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Genç kız aileye teslim edilirken, Arslan K. ve Oktay C.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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