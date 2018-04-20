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(Özel Haber) Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençlerin, canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.İstanbul’da özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler, tehlike saçarak yolculuk yaptı.

İstanbul’da bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençlerin, canlarını hiçe sayarak yaptıkları tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
İstanbul’da özel halk otobüsünün arkasına tutunan patenli gençler, tehlike saçarak yolculuk yaptı. Patenlerini çıkarıp otobüse binmek ya da yürümek yerine halk otobüsüne tutunmayı tercih eden gençlerin pes dedirten yolculukları yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu tehlikeli yolculuk ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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