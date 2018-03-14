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(Özel Haber) Pendik’te marketten kolilerce gıda malzemesi çalan hırsızlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 09:15 | Son Güncelleme

Pendik’te bir markete dadanan 7 hırsız, dakikalar içinde binlerce liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı.

Pendik’te bir markete dadanan 7 hırsız, dakikalar içinde binlerce liralık malzemeyi çalarak kayıplara karıştı. 8 gün içerisinde iki defa aynı marketi soyan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik Mimarsinan Caddesi üzerinde bulunan toplu tüketim marketine dadanan hırsızlık çetesi, aynı marketi iki defa soydu. İş yerine giren hırsızların bir kısmı kasayı, bir kısmı da iş yerinde bulunan malzemeleri getirdikleri araca yükledi. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızlar, 7-8 dakika içerisinde koli koli malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlar iki soygunda toplam 85 bin TL’lik malzeme çalarken, yaşanan hırsızlık anları iş yerindeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İki kez marketine hırsızların girdiğini söyleyen Bülent Sönmez, “Sabah dükkanıma girdiler. 7-8 dakika içinde toplamda 7 kişi ekip olarak giriyor. Adamlar çok hızlı çalışıyor. Profesyoneller büyük ihtimalle, 65 bin TL’lik zararımız var. Bugün yine sabah dükkana giriyorlar. Sabah 7’yi 5 geçe geliyorlar. Yine 4-5 kişi giriyor. Bu seferde 20 bin TL’lik zararımız var. 8 günde iki defa soyuluyoruz ve çözüm bekliyoruz. Yangın kapısından giriyorlar. Önlemini aldık, kepenk yaptırdık. Yine de adamlar dükkana girmişler” dedi.

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