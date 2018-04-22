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(Özel Haber) Sarıyer’de engelli vatandaş geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

Türkiye’de bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi sınava girmek için Sarıyer’deki bir okula gelen engelli bir vatandaş, geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadı.

Türkiye’de bugün gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesi sınava girmek için Sarıyer’deki bir okula gelen engelli bir vatandaş, geç kaldığı gerekçesiyle sınava alınmadı. Görevlilerin ihmalinden ötürü hayalleri yıkılan adam, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
Türkiye’de bugün gerçekleştirilen 2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) öncesi ayağından yürüme engeli olan Nevzat Korkut (40), sınava girmek için saat 09.45 sıralarında Sarıyer’deki Hatemoğlu Ortaokuluna geldi. Birinci kapıdan içeriye giren Korku, iddiaya göre üst aramasını yapacak olan erkek görevlinin olmaması nedeniyle kadın görevli tarafından uyarılarak dışarıya çıkartıldı. Okulun dışına çıkan Korkut bir süre erkek görevlinin gelmesini bekledi. Saat 10.02 sıralarında okula tekrar giren Korkut, geç kaldığı gerekçesiyle içeriye alınmadı. Görevlilerin ihmali olduğunu iddia eden engelli vatandaşla birlikte saat 10.00’dan sonra gelen 4 vatandaş daha sınava alınmadı.

“Benimle birlikte 4 kişi daha mağdur oldu”
Mağdur olan Nevzat Korkut, “Saat 08.53 sıralarında okula geldim ve dışarıda oturmaya başladım. 09.45 sıralarında ise içeriye girdim. Bayan görevlileri bayanların üst aramasını yapıyordu. Erkek adayların ise üstünü arayacak kimse yoktu. Bayan görevli de bana, ‘sıranı bekle’ dedi. Dışarıya çıktım ve bir süre sonra içeriye gittiğim de yine erkek görevli olmadığını gördüm. Bayan görevlinin tekrar bağırmasını üzerine ben de utanarak geri çıktım. Daha sonra saat 10.02 gibi içeriye girdim ancak beni almadılar. İlk geldiğimde erkek görevli yoktu, onlar bizi çağırdığında saat 10’u 5 geçiyordu. Dolayısıyla ben ve benimle birlikte 4 kişi daha mağdur oldu. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım. İhmal ve hata orada ki görevlilerdedir. Kendileri görevini yapmadı” dedi.
Savcılığa suç duyusunda bulunan Korkut, kamera görüntülerindeki saatin incelenmesini ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor.

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