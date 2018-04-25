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(Özel haber) Sarıyer’de kontrolden çıkan halk otobüsü park halindeki 4 aracı biçti

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer’de sahil yolunda seyreden ve içerisinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobile çarptı.

İstanbul Sarıyer’de sahil yolunda seyreden ve içerisinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobile çarptı. Faciadan dönülen anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, sahilde yürüyen vatandaşlar ölümden kıl payı kurtuldu.
Kaza, önceki gün saat 12.10 sıralarında Sarıyer Büyükdere sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kabataş-Sarıyer seferini yapan 25E hat numaralı Cem Ü. yönetimindeki 34 BG 9047 plakalı içerisinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü, durağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 4 otomobile çarptı. Otobüsün biçtiği ilk otomobil nöbetçi kulübesine çarparken, diğer otomobiller de zincirleme bir şekilde sahildeki yürüme yoluna çıktı. Kazada otobüsteki bir vatandaş hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi. Sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşların ölümden kıl payı kurtulduğu o kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ölümden kıl payı kurtuldular
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçlar normal bir şekilde seyrettiği esnada gelen halk otobüsü durağa yanaşıyor. O sırada kontrolden çıktığı görülen araç park halindeki araçlara çarpıyor. Otobüsün ilk çarptığı araç nöbetçi kulübesine çarparken, diğer araçlar da birbirine giriyor. Kaza esnasında sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşlar ölünden kıl payı kurtuluyor. Otobüsün çarptığını gören vatandaşlar panik halde koşarak kaçıyor.

Araç sahipleri şok oldu
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kazada zarar gören araçlar ise sahiplerine ulaşılmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"Dışarı çıktığımızda araçlar pert olmuştu"
Kaza esnasında nöbetçi kulübesinde bulunan Murat Kamacı, "Özel halk otobüsü gelirken park halindeki araçlara sürttü. Öndeki araç kulübeye çarptı. Zincirleme kaza oldu, 4 araç hasar gördü. Polis ekipleri şoföre sorduğunda ‘bilmiyorum’ yanıtını verdi. Büyük ihtimalle otobüs kontrolden çıktı, 1 kişi de başından hafif şekilde yaralıydı. Ben de o esnada arkadaşımla içeride oturuyordum. Otobüsün çarptığı araç kulübeye çarpınca ‘küt’ diye ses geldi. Dışarı çıktığımızda araçlar pert olmuştu" dedi.

"Şans mı diyelim bilmiyorum ama faciadan dönüldü"
Kamacı, "Şans mı diyelim bilmiyorum ama Allah kurtardı, faciadan dönüldü. Daha büyük bir olay da olabilirdi, otobüs de büyük hasar gördü. Araç sahipleri gelince bayağı bir şaşırdılar ve panik yaptılar. Diğer araç sahiplerini de polis buldu. Sahilde yürüyen insanlar vardı, onlar şans eseri kurtuldular bir şey olmadı. Yola yakın olsalardı her şey olabilirdi" dedi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, olayla ilgili inceleme başlattı.

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