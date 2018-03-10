(Özel haber) Silivri’de sis kazaları beraberinde getirdi: 1 ölü, 3 yaralı

Silivri’de etkili olan sis nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi. TEM’de yaşanan kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Silivri E-5’te meydana gelen kazada da 2 motosiklet sürücüsü yaralandı.

Silivri’de etkili olan sis, kazaları da beraberinde getirdi. TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde sabah saatlerinde balık taşıyan Eşref Arslanoğlu yönetimindeki 39 BB 183 plakalı minibüs, görüş mesafesinin de düşmesiyle önünde seyreden turist kafilesini taşıyan otobüse çarptı. Kazada şoför mahalinde sıkışan Arslanoğlu, hayatını kaybetti. Çin’den gelen turistleri taşıyan otobüste ise maddi hasar oluştu. Olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda araç içerisinde sıkışan şoförün cansız bedenini çıkarttı. Arslanoğlu’nun cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemeleri ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaza nedeniyle yola saçılan balıklar da ekiplerin çalışmalarıyla toplandı.

TEM’de meydana gelen bir başka zincirleme kazada ise bir sürücünün yaralandığı öğrenildi.

Silivri E-5’te meydana gelen bir diğer kazada da hafta sonu gezisi için yola çıkan yaklaşık 20 motosikletten oluşan grup, kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada yoğun sis nedeniyle görüşün kaybolmasıyla bir minibüs motosikletlilerin arasına daldı. Kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Silivri’de trafik yoğunluğu oluştu

Silivri’de TEM ve E-5’te meydana gelen kazalar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce kuyrukta beklemek zorunda kalan sürücüler, araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak yollarına devam etti.