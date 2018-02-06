(Özel Haber) Şişli’de otomobil iş makinesine çarptı: 1 yaralı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden iş makinesine çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
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