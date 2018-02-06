HABER

(Özel Haber) Şişli’de otomobil iş makinesine çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 09:11 | Son Güncelleme

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan iş makinesine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden iş makinesine çarptı. Çarpma sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

PYD/YPG’ye verilen stratejik silahlar Afrin’de ortaya çıktı

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Wolfteam adlı online oyununda başlayan kavga cinayetle bitti

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Canlı yayında itiraflarıyla şaşırttı: 'Karım bana şiddet uyguluyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Laptop hırsızlığı güvenlik kamerasında

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Van’da 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Bonzaiden ölen gencin annesi: "Ben bu acıyı yaşadım başka anneler yaşamasın"

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Av tüfeğiyle vurduğu kadını hastaneye bırakıp kaçtı

Namaz kılan kadının çantasını çalan hırsız kameralara yakalandı

Namaz kılan kadının çantasını çalan hırsız kameralara yakalandı

Uyuşturucu ticareti şüphelileri 14 bin lira ile yakalandı

Uyuşturucu ticareti şüphelileri 14 bin lira ile yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.