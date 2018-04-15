(Özel Haber) Sultangazi’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslar suçüstü yakalandı

İstanbul Sultangazi’de Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan iki farklı adresteki şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan birinin yakalanmamak için cebindeki uyuşturucu maddeyi yere döktüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine zehir tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliyi tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, Cebeci Mahallesi 2514. Sokak’ta ‘Bico’ lakaplı M.C’yi uyuşturucu madde alışverişi yaptığı sırada suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 7 adet fişek eroin ve uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 210 lira ve bir adet cep telefonu ele geçirildi. M.C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanmamak için cebindeki uyuşturucu maddeyi yere döktü

Sultangazi Asayiş Büro ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik yaptığı diğer bir operasyonda ise, Uğurmumcu Mahallesi 2212. Sokak’ta ‘Bebo’ lakaplı M.Ç, E.K, N.Y, R.K, K.T. ve M.T. sokak üzerinde uyuşturucu madde satışı yaparken kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin yapılan üst aramasında çok sayıda fişek uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 525 lira, cep telefonları ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. ‘Bebo’ lakaplı M.Ç’nin yakalanmamak için cebindeki uyuşturucu maddeyi yere döktüğü öğrenildi. Şüphelilerden M.Ç. ve E.K. polis karakolundaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.