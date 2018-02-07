(Özel Haber) Taksim’de nostaljik tramvay kablolara takıldı, etrafa kıvılcımlar saçıldı

Taksim-Tünel arasında çalışan nostaljik tramvay, cadde üzerinde asılı bulunan süslendirme ışıklarına takılarak durdu. Tramvayın takıldığı noktada küçük çaplı patlamalar olduğu ve etrafa kıvılcımlar yayıldığı görüldü.

Taksim’de yenilenen yolda hizmetine kaldığı yerden devam eden nostaljik tramvay, cadde üzerinde asılı bulunan ışıklandırma kablolarına takıldı. Kablolara takılan tramvay vatman tarafından durduruldu. Bu sırada elektrik akımlarının geçtiği kablodan küçük çaplı patlamalar ve kıvılcımlar çıkmaya başladı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde, vatandaşların birbirlerini akımın geçtiği elektrik kablosunun altından geçmemeleri konusunda uyardıkları da görüldü.