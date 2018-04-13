(Özel Haber) Ters dönüş yapan araç motosiklete çarptı

Sultangazi’de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, ters dönüş yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu ölümden döndü. Sürücünün tepki gösterdiği kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Sultangazi Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halinde olan sürücü, kavşağa geldiği esnada hafif ticari araç ters dönüş yapmak istedi. Direksiyonu sola kıran sürücünün motosikletliye çarpması sonucu kaza meydana geldi. Motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, kaza anı ise kameraya yansıdı.

Sürücüye tepki gösterdi

Öte yandan, kaza sonrası devrilen motosikletten yere düşen motosiklet sürücüsü, kendisine çarpan sürücüye tepki gösterdi. Hatasını kabul eden sürücü özür dilemesinin ardından yoluna devam ederken, motosikletli genç ise motosikletini yerden kaldırdı.