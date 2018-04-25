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(Özel haber) Trafik magandası makas atarken öndeki araca çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı.

İstanbul’da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı. Aracın arkası havaya kalkıp refüje çarparken, yaşanan kaza ve makas atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trafik magandaları yapılan tüm haberlere ve verilen cezalara rağmen yollarda adeta terör estirmeye devam ediyor. İstanbul’da 13 Nisan Cuma günü saat 18.30 sıralarında trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü önde seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın arka tarafı havaya kalkarak refüje çarptı. Yaşanan kaza ve makas atma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, bir aracın makas atarak ilerleyip önde seyir halinde olan bir araca arkadan çarptığı görülüyor. Daha sonra aracın arka tarafının havaya kalktığı ve refüje çarptığı görülüyor.

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