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(Özel Haber) Vali Şahin, yaralı polisleri ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, sabah saatlerinde çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polisleri ziyaret etti.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, sabah saatlerinde çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan polisleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Şahin, “Şu anda elimizdeki bilgilere göre 8 yaralımız var. Hiçbirinde hayati tehlike yok” dedi.
Sabah saatlerinde TEM otoyolu Edirne istikametinde seyir eden çevik kuvvet otobüsünün devrilmesi sonucu 8 polis çeşitli yerlerinden yaralanarak çevre hastanelere kaldırılmıştı. Olayı duyan İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 yaralı polisi ziyaret etti.
Ziyaret sonrası açıklama yapan Vali Vasip Şahin, “Göreve giden çevik kuvvet servis otobüsümüz, Mahmutbey gişelere varmadan, havaalanı yol ayrımında bir başka otomobilin yanlış hareketi karşısında ona çarpmamak için manevra yaparken, yan yatıyor. Şu anda elimizdeki bilgilere göre 8 yaralımız var. Hiçbirinde hayati tehlike yok, Allah’a şükür. Şimdi onların 4’ü buradaydı. O arkadaşlarımızı ziyaret etmiş olduk. Genel kontrolleri ve tetkikleri devam ediyor. Ama hekimlerimizin bize ifade ettiği, şu anda hiçbirinin bir hayati tehlikesi yok. Bir kısmı zaten basit yaralanma” diye konuştu.

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