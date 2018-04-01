HABER

(Özel Haber) Zeytinburnu’nda bir apartmana giren hırsız binayı soyup soğana çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda bir apartmana giren hırsız adeta apartmanı soyup soğana çevirdi.

İstanbul Zeytinburnu’nda bir apartmana giren hırsız adeta apartmanı soyup soğana çevirdi. Hırsızın kameraları fark etmesine rağmen her bir kattan çaldığı eşyaları tek bir poşete doldurup paketlemesi bu kadarına da pes dedirtti.
Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmana giren şüpheli bir kişi apartmanda bulunan katları tek tek dolaşarak keşif yaptı. Binaya giriş çıkış olmadığından emin olduktan sonra harekete geçen şüpheli 4’üncü kattan alt katlara doğru dairelerin önünden ayakkabıları çalmaya başladı. Alt katlara indiği sırada bina içerisine serilen bir halıyı ve hırkayı katlayarak yanına alan hırsız, daha sonra bütün çaldığı eşyaları bir araya topladı.

Kağıt bardakları bile çaldı
Hırsız çaldığı hırkayla poşete doldurduğu diğer eşyaları gizledikten sonra binanın çıkışına yöneldi. Zemin kata geldiğinde bir kutunun dikkatini çekmesi üzerine kutuyu yırtan hırsız burada bulunan kağıt bardakları bile çalarak apartmandan ayrıldı. Apartmanı deyim yerindeyse soyup soğana çeviren hırsızın soğukkanlı tavırları güvenlik kameralarına yansırken, olay bu kadarına da pes dedirtti.

Hırsızın soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüpheli bir kişi önce apartmanın içerisine giriyor ve keşif yapmaya başlıyor. Keşif yaptıktan sonra üst katlarda bulunan eşyaları çalarak zemin kata getiren hırsızın birkaç defa apartmanın üst katlarına inip çıktığı görülüyor. Zemin kata taşıdığı halı, ayakkabı, hırka ve kağıt bardakları soğukkanlı tavırlarla paketlemeye başladığı görülüyor. Çaldığı ayakkabıların üzerini yine çaldığı bir hırka ile kapatan hırsızın eşyaları tek bir poşete doldurduktan sonra apartmandan ayrılması görüntülere yansıyor.

'İhanet kokan sözler yükselmeye başladı''İhanet kokan sözler yükselmeye başladı'
Kilis'te askeri hareketlilik!Kilis'te askeri hareketlilik!
Öz kızına kurşun yağdırdı! Öz kızına kurşun yağdırdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İlginizi Çekebilir

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam az bile yapmış katlarda oturan sözde şehirli geçinen bu toplumu adam eder belkide çünkü binalarda insanlarımızın kapılarının önü sanki ayakkabı hurdalığı birde kokanları varki binaya girilmiyor bu pis kokudan adam böylelikle temizlik yapmış daha ne yapsın
Diğer Haberler
Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.